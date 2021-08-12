2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan erkekler 4x100 metre takımı sporcularından 27 yaşındaki Ujah'ın testinde yasaklı Ostarine ve S-23 maddelerine rastlandı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), Ujah'ın geçici olarak men cezası aldığını açıkladı.

Ujah'ın dışında Faslı atlet Sadık Mikhou, Gürcü gülleci Benik Abramyan ve Kenyalı sprinter Mark Otieno Odhiambo, testleri pozitif çıktığı için geçici olarak men cezası aldı.