Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyük Britanyalı sprintera dopingden geçici men
[Fotoğraf: Reuters]
Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah'ın doping testi pozitif çıktı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan erkekler 4x100 metre takımı sporcularından 27 yaşındaki Ujah'ın testinde yasaklı Ostarine ve S-23 maddelerine rastlandı.
Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), Ujah'ın geçici olarak men cezası aldığını açıkladı.
Ujah'ın dışında Faslı atlet Sadık Mikhou, Gürcü gülleci Benik Abramyan ve Kenyalı sprinter Mark Otieno Odhiambo, testleri pozitif çıktığı için geçici olarak men cezası aldı.
Etiketler: Doping 2020 Olimpiyat
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