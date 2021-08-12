Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'dan orta sahaya takviye
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Bjarnason en son Brescia forması giymişti.
Kulübümüz son olarak Brescia forması giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin #Bjarnason! pic.twitter.com/k8JhvXDwv5— Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 12, 2021
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
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