Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea, Lukaku'yu transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Inter takımında forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı golcüyle beş yıllık sözleşme imzalandı.
Transfer için 97,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyen Chelsea, kulüp rekoru kırdı. Bir önceki rekor 75,8 milyon sterlinle Kai Havertz'e aitti.
Welcome home, @RomeluLukaku9. #LukWhosBack pic.twitter.com/P43CAIVqfU— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2021
2011 yılında Anderlecht'ten transfer edilen Belçikalı yıldız, ilk döneminde Chelsea'de 15 maçta forma şansı bulmuştu. Londra temsilcisi, Lukaku'yu West Bromwich ve Everton'a kiralamıştı.
Lukaku geçen yıl 44 maçta 30 gol attığı Inter ile İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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