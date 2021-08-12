Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Rachid Ghezzal'i transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
"Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."
Cezayirli yıldız, geçtiğimiz sezon 8 gol ve yaptığı 18 asistle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.
O nereye geleceğini bilir. #AklınYoluBir— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2021
Evine hoş geldin Rachid Ghezzal pic.twitter.com/RY4EVzlZfP
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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