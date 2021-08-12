Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla süren idman dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmana, adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia katılmadı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.