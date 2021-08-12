Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enner Valencia idmanda yer almadı
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia, idmanda yer almadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Pas organizasyonlarıyla süren idman dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Antrenmana, adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia katılmadı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Fenerbahçe
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