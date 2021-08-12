Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Futbol AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Stoken Finansal Teknolojiler AŞ ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak 268 milyon 500 bin TL gelir elde etti.