Maçın oynanacağı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, saygın bir rakibe karşı oynayacaklarını söyleyerek, "Bu ülkede saygın bir rakibe karşı oynayacak olmak, böyle bir kategoride yarışacak olmak bizlere ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. Bu tür müsabakalar oldukça zor müsabakalar, iki taraf için de. Rakibimizin ligdeki durumuna baktığımız anda, oldukça saygı duyacağımız bir ekip olduğunu söylemeliyim. Kendimizi hangi pozisyonda test edebileceğimiz noktasında iyi bir deneyim olacak. İyi bir oyun, bize yakışan bir oyun hedefliyoruz. Sonrasında ise puan veya puanlarla bizi mutlu edecek şekilde ülkemizi mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"Sistemi oyuncu belirler"

Takımın sistemine dair gelen bir soruya yanıt veren Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Sistemi oyuncu belirler. Bir anda benim elimde bu oyuncu var deyip de duruma göre yapılacak bir şey değil. Ancak anlık kararlar alabiliyorsunuz saha içinde. Özellikle forvet hattında elimizde kullanabileceğimiz oyuncular söz konusuydu. Zorluklarla mücadele ettik. Bizimle olan, bizimle bu acıyı paylaşabilecek insanlar var. Her türlü olasılığa karşı hazır bir karakterimiz var ve bu bizi güçlü tuttu. Evet kendi oyunumuzu oynayacağız diyoruz ama sahaya çıktığınız öyle oyuncularınız olması gerek ki o oyunu oynayabilesiniz.

Oyuncularımızın özverisiyle bizi daha iyi noktaya taşıyacak bir oyun şeklimiz olacak. Biz ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi ve oyuncularımızın yüreğini biliyoruz. Biz güveniyoruz, oyuncularımız eksildi ama yine sahaya çıkacak yürekli oyuncularımız olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Yarınki oyuncu tercihlerinin sorulması üzerine Karaman, "Yarını beklerseniz göreceksiniz. Buraya getirdiğimiz tüm oyuncuların forma şansı var. Yarın liste size ulaştığı anda hangi oyuncuyu kullanacağımızı görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA