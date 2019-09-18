Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli halterciye tebrik18 Eylül 2019 Çarşamba 19:51 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli sporcumuz Şaziye Erdoğan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.." ifadesini kullandı.
Dünya Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli sporcumuz Şaziye Erdoğan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 18, 2019
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan