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Ümraniyespor'da koronavirüs vakası
Ümraniyespor'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Ümraniyespor Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan son Covid-19 testlerimizde 2 futbolcumuzun sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Gerekli tedbirler alınıp, karantina süreci uygulanmaya başlanmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan son COVID-19 testlerimizde 2 futbolcumuzun sonucu malesef pozitif çıkmıştır. Gerekli tedbirler alınıp, karantina süreci uygulanmaya başlanmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/oK4vjEPjAO— Ümraniyespor (@Umraniyespor) August 28, 2020
Etiketler: Ümraniyespor koronavirüsSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:25
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