Kardeşinden 2 dakika büyük olan Mike Bryan, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "İkimiz de artık bunun doğru an olduğuna inanıyoruz. Bu yaşta korta çıkmak ve rekabet etmek çok zor. Hala tenisi çok seviyoruz ama kendimizi buna hazırlamaya çalışmaktan artık o kadar hoşlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çift erkeklerde tarihin en başarılı tenisçileri olan ABD'li ikizler, 16 grand slam şampiyonluğu yaşadı.

Bryan kardeşler, grand slam, ATP Masters ve olimpiyatlarda toplam 119 kupa kazandı.