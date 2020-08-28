Kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün gerçekleştirilen Covid-19 PCR testleri sonrası tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiği bildirildi.

Basketbol A Kadın Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/LNUGWVV2FY — Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) August 28, 2020