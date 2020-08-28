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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın testleri negatif çıktı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün gerçekleştirilen Covid-19 PCR testleri sonrası tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiği bildirildi.
Basketbol A Kadın Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/LNUGWVV2FY— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) August 28, 2020
Etiketler: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı koronavirüsSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 15:01
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