Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor ve Trabzonspor takımlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor ve Trabzonspor takımlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik. pic.twitter.com/yzB1MDykKb — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 27, 2020