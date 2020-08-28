Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türk futbolunun zirvesi bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun önde gelen isimleriyle görüştü.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor ve Trabzonspor takımlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik" ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor ve Trabzonspor takımlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik. pic.twitter.com/yzB1MDykKb— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 27, 2020
Son Haberler
- 15:10
- 15:08
- 15:10
- 15:04
- 14:53
Sıradaki Haber
Galatasaray kampında öne çıkanlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz