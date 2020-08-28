Güçlü bir kadroyla yeni sezona girmek isteyen Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor. Yönetimin, teklif yaptığı isimlerden gelecek cevapları beklediği ifade edildi.

Önceliğini golcü transferine veren siyah beyazlıların ilk hedefi, Hırvat Nikola Kalinic.

Atletico Madrid’le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun bonservisini almak için teklifini yapan Beşiktaş yönetimi, beklemeye geçti.

Avrupa’dan birçok kulübün Kalinic’i renklerine bağlamak istediği öğrenilirken, siyah beyazlıların teklifinin de cazip olduğu gelen haberler arasında.

İspanyol ekibinin, Kalinic’in tercihine göre bu transfere yön vereceği belirtildi. 32 yaşındaki golcü futbolcunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı ancak kararını henüz vermediği vurgulandı.

Taraflar arasında önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme olması bekleniyor.

Sağ bekte de 1 numaralı aday olan Davide Santon ile alakalı Roma ile bir kez daha görüşecek olan yönetim, son pürüzleri de giderip İtalyan futbolcuya imza attırmak istiyor.

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın teklifini daha önce kabul etmişti. Gelecek hafta yapılacak görüşmeler sonrasında durumun netleşmesi beklenirken, mevcut kadrodaki yabancı oyuncuların gönderilmesinin ardından transferler hız kazanacak.