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Ümit Özat Adana Demirspor'a geri döndü
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de kulüpte teknik direktör olarak görev alan Ümit Özat ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Özat'tan önceki teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın ise spor danışmanı olarak görevine devam edeceği bildirildi.
Etiketler: Adana Demirspor teknik direktör Ümit ÖzatSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:58
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