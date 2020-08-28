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Ümraniyespor Moussa Sow'u kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekipleriden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı.
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.
M-O-U-S-S-A S-O-W pic.twitter.com/lsAj6SxLFM— Ümraniyespor (@Umraniyespor) August 28, 2020
Etiketler: Ümraniyespor Moussa Sow transferSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:28
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