Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.