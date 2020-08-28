Fortuna Sittard, Miha Zajc’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Hollanda ekibi, Sloven orta saha oyuncusunu Fenerbahçe’den resmen istedi.

İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Geride kalan 1,5 sezonda Süper Lig'de 20 maça çıkan Zajc, 3 gol attı.

Türkiye Kupası'nda da 7 karşılaşmada boy gösteren 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Miha Zajc’ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023’de sona erecek.

2019 yılının Ocak ayında Empoli’den Fenerbahçe’ye transfer olan Miha Zajc için sarı lacivertliler 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.