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Ümraniyespor'da koronavirüs şoku
TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.— Ümraniyespor (@Umraniyespor) September 8, 2020
İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/hx50bsUeNh
Etiketler: Ümraniyespor koronavirüsSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 16:12
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