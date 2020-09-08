Bordo Mavililerin çalışması teknik direktör Edi Newton yönetiminde, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Antrenmana sakatlığı süren Pereira ve milli takımında bulunan Shörlot katılmadı. Bir süredir dinlendirilen yeni transfer Plaza ise çalışmada yer aldı.

Çaykur Rizespor'la oynanan hazırlık maçında ayağında ağrı hisseden ve oyundan çıkan Abdülkadir Ömür ise salonda çalıştı.

Trabzonspor'da Salih ve Trondsen de takımdan ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibi, antrenmanın ilk bölümünü ısınma turu ve prese dayalı geçerken, ikinci bölümünü dar alanda kısa pas yaparak geçirdi.

Edi Newton’ın Beşiktaş maçına kadar bazı oyuncuların son durumuna bakarak kafasındaki 11'i şekillendirecek.