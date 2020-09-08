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Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi. Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.
Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu.
Etiketler: Osmanlıspor AnkarasporSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 14:35
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