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Elazığspor'da 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor, 6'sı futbolcu 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışması yapan kafileye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcu ile teknik heyetteki 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, klinik şikayeti olmayan 8 kişi için tedavi ve izolasyon süreci başlatılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
Etiketler: elazığspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 14:23
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