Süper Lig’in yeni ekibi Atakaş Hatayspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, Fransa'nın Monaco kulübünün formasını giyen Adama Traore'yi kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Hatay ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Metz forması giyen yıldız orta saha için Monaco ile görüşmelere başladı.

25 yaşındaki Malili futbolcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Metz ile 18 maça çıkan Traore, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.