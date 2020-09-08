Galatasaray’ın sıradaki hedefi, Okay Yokuşlu. Etebo Karo’yu kadrosuna katarak transferde sessizliğini bozan sarı kırmızılılar, milli oyuncu için girişimlerini sürdürüyor.

Celta Vigo kulübüyle Okay’ı 1 yıl kiralamak için masaya oturan yönetim, pazarlıklarda belirli bir noktaya geldi.

İspanyol ekibinin ilk etapta 2 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği öğrenilirken, görüşmeler sonrasında bu rakamın 1,5 milyon euroya indiği ifade edildi.

Okay Yokuşlu’nun da Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, kiralama bedelinin 1 milyon euroya inmesi durumunda transferin bitebileceği kaydedildi.

Okay Yokuşlu, Temmuz 2018’de Trabzonspor’dan Celta Vigo’ya 6 milyon euroya transfer olmuştu.

26 yaşındaki futbolcu, La Liga’da 56 maça çıkıp 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

Diğer yandan Galatasaray, Okay ile transferi noktalamak istiyor. Şu ana kadar kadrosuna 7 yeni isim katan sarı kırmızılılar, Okay ile 8. takviyesini yapıp takımdan ayrılacak isimlere konsantre olacak.

Belhanda ve Babel için transferin son gününe kadar gelecek teklifleri bekleyecek olan Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı isimleri de kiralık olarak gönderecek.