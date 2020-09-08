Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz ekibi, savunma hattına takviye yapmak istiyor.

Bordo mavililerin bu transfer için Manuel da Costa'nın takımdan ayrılmasını bekliyor. Karadeniz ekibi, kadrosuna katacağı stoper adaylarını da belirledi.

Trabzonspor'un birinci hedefi, geçtiğimiz yıl adı Beşiktaş'la anılan Vitor Hugo. Bordo mavililer, Palmeiras kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzon ekibi, Porto'dan Osorio için de teklifini sundu. Portekiz ekibinden, Osorio için istediği bir milyon avroluk kiralama bedelinden indirim istendi.

Bu iki oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi halinde ise Aston Villa'dan Hause için girişimlere başlanacak.