TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın yapılacak imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören katılacak.

Başkan müjdeyi geçtiğimiz hafta vermişti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz hafta yapılan TFF Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamayla Türk futboluna müjdeyi vermişti.

Özdemir’in, "TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in marka değerini yükseltmek en büyük hedefimizdi. Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık" sözlerinin ardından TFF, bugün resmi siteden yaptığı açıklama ile anlaşmanın yarın imzaya döküleceğini belirtti.

Misli.com ile yapılacak olan anlaşmayla Türk futboluna büyük katkı sağlanacak ve alt liglerdeki kulüplere önemli bir gelir kaynağı sağlanmış olacak.