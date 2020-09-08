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Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşılaşacak
AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası müsabakasında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank 9 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Geride kalan sezonun Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ile koronavirüs salgını nedeniyle lig iptal edildiğinde lider durumda bulunan VakıfBank'ın karşılaşacağı mücadele, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
Müsabaka, TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.
Son iki sezonda bu kupayı Eczacıbaşı VitrA kazanmıştı.
Etiketler: Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA vakıfbankSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 13:20
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