Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zor bir dönemde gerçekleştirilen yarı maratonun aynı zamanda toplumsal ve sosyal bir mesaj içerdiğini kaydetti.

"Bugün kıymetli bir tanıtım yapıyoruz. En zor anda bile tedbirleri alarak yarı maratonu düzenlemek toplumsal ve sosyal bir mesaj içeriyor. Bu aynı zamanda yardımlaşma duygusunu besliyor. Sıhhat de yardımlaşma duygusu da çok önemli. Zor günleri beraber atlatıyoruz."

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, İstanbul Yarı Maratonu'nun önemli bir organizasyon olduğunu kaydetti.

"2014 yılından beri yaptığımız İstanbul yarı maratonunun kesintiye uğramadan yapılmasının sevincini yaşıyoruz. İzmir ve Balıkesir'de yarı maratonlar yaptık. Süper Lig ve birinci lig müsabakalarını yapabilme mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine büyük bir organizasyonun yapılması bir mutluluk. İstanbul Yarı Maratonu 1 saatin altında koşulan ender yarışlardan biri."

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da, maratonun yüksek hijyen standartlarında organize edileceğini belirtti.

"Dünyada spor etkinliklerinin başlamasıyla biz de en üst hijyen standartlarında yarı maraton hazırlıklarını tamamladık. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 16 altın yarı maraton kategorisinde. Bu sene koşumuza kattığımız önemli bir değişiklik yaptık. Sanal koşu aplikasyonu gerçekleştirdik. İsteyen, istediği yerden sanal yarı maratonumuza katılabilecek. 20 Eylül'deki yarı maratonda 2 bin 500 kişi koşacak. Patenciler de bizimle beraber olacak."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise, maratonun bu sene çevre temalı olacağına dikkat çekti. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü yapılacak.