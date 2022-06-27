Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor ile yollarını ayıran 37 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Serkan Kırıntılı, kariyerinde Adanaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da da forma giymişti.