Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna dahil etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor ile yollarını ayıran 37 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Serkan Kırıntılı, kariyerinde Adanaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da da forma giymişti.
Hoş Geldin Serkan!— Ümraniyespor (@Umraniyespor) June 27, 2022
Kulübümüz, Alanyaspor takımında forma giyen, 37 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı’yı 1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Serkan’a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor #SemtinTakımı pic.twitter.com/CzG1cBbzYP
Etiketler: Ümraniyespor Transfer Haberleri
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