Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli karateciler tatamiye çıktı.

Kadınlar kumitede Eda Eltemur (68 kilo), yarı finalde İtalyan rakibi Silvio Semeraro'ya hakem kararıyla yenildi.

Bronz madalya maçında Sloven Kiti Smiljan'ı 8-3 yenen Eda, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Eda Eltemur'dan bronz madalya!



19. Akdeniz Oyunları 68 kilo kadınlar kumitede mücadele eden milli karateci Eda Eltemur, Sloven rakibi Kiti Smiljan'ı 8-3 mağlup ederek organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.



Tebrikler Eda! pic.twitter.com/ArnHeCxJQb — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 27, 2022

Kadınlar kumitede bir diğer milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol (+68 kilo), son 16 turunda Yunan Kyriaki Kydonaki'ye yenildi.

Yunan rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan ve Sırp Ivana Perovic'i yenen Meltem, bronz madalya müsabakasında İtalyan Aurora Zinovia Crivelli ile eşleşti.

Bir bronz da Meltem Hocaoğlu Akyol'dan!



19. Akdeniz Oyunları kadınlar +68 kilo kumitede mücadele eden milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, İtalyan rakibini 5-4 mağlup ederek üçüncü oldu.



Tebrikler Meltem! pic.twitter.com/w3N6ywI3Q1 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 27, 2022

Rakibine 5-4 üstünlük kuran Meltem, bronz madalya kazandı.

Erkekler kumitede ise Uğur Aktaş (84 kilo), ilk turda Mısırlı Youssef Badawy'e yenildi.

Mısırlı rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan ve Faslı Nabil Chaabi'yi yenen Uğur, bronz madalya müsabakasında İspanyol Jose Rafael Ibanez Saenz Torre ile karşılaştı.

Rakibini 3-2 yenen Uğur, bronz madalyaya ulaştı.

Uğur Aktaş'tan inanılmaz geri dönüş!



19. Akdeniz Oyunları kumite erkekler 84 kiloda mücadele eden milli karateci Uğur Aktaş, son saniyede yaptığı müthiş atakla İspanyol rakibini 3-2 mağlup etti ve bronz madalya kazandı!



Tebrikler Uğur! pic.twitter.com/gjBXXMe7ci — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 27, 2022

Erkekler kumitede bir diğer milli sporcu Ömer Faruk Arslan, rakibine yenilerek ilk turda organizasyona veda etti.