Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliğinin desteğiyle Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen tenis müsabakalarına, 15 ilden toplam 148 sporcu katılıyor.

Yarın yarı finale çıkacak sporcuların belli olacağı müsabakalarda Van, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Batman, Iğdır, Siirt, Malatya, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Mardin, Bitlis, Elazığ ve Şırnak'tan sporcular mücadele ediyor.

Müsabakalarda başarılı olan sporcular, 1-4 Temmuz'da Trabzon'da gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde edecek.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tenis antrenörü Yasin Yusuf Yılmaz, kız ve erkek sporculardan oluşan toplam 12 kişi ile Şırnak'a geldiklerini belirterek, kentte çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Şırnak Doğu ve Güneydoğu'da tenis şehri olma yolunda büyük bir mesafe kat ediyor. Çok büyük bir zevkle geliyoruz." diyen Yılmaz, daha önce Cudi Cup Tenis Turnuvası için de kente geldiklerini aktardı.

Kentte yurtların, tenis kortlarının, tesislerin çok güzel olduğunu belirten Yılmaz, amaçlarının Şırnak'tan sonra Trabzon'da bölgeyi temsil etmek olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Hedefimiz, milli takıma sporcu vermek." dedi.

Siirt'ten gelen sporculardan Muhammed Veysel Adıgüzel de Batman'da düzenlenen turnuvada çeyrek finale yükseldiğini, Şırnak’ta başarılı olup Trabzon'da düzenlenecek yarı finallere katılmak istediğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Şırnak'a ilk defa geldiğini anlatan Adıgüzel, "Burayı çok beğendim, tesisler, kortlar müsabakalar için son derece elverişli. Hedefim finalde birinci olmak. Milli sporcu olmak istiyorum." diye konuştu.

Batman'dan gelen sporcu Şükran Çiçek ise kentte düzenlenen turnuvada başarılı olarak çeyrek finale çıktığını, dün ve bugün kazandığı müsabakaların ardından yarı finale çıkmaya hak kazandığını ifade etti.

Tenis ile 8 yaşından beri ilgilendiğini dile getiren Çiçek, hayalinin milli takımda forma giymek olduğunu aktardı.