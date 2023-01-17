Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de Eskişehirspor, Konyaspor ve Galatasaray formaları giyen Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da 9 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sekidika, ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.