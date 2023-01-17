Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'de Eskişehirspor, Konyaspor ve Galatasaray formaları giyen Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da 9 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sekidika, ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.
Hoş Geldin Sekidika!— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 17, 2023
Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/TOf6N3oM77
Etiketler: Ümraniyespor Transfer Haberleri
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