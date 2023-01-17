Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

Futbola Altınordu'da başlayan 22 yaşındaki file bekçisi, sonrasında Fenerbahçe ve Belçika'nın Westerlo takımlarında forma giydi. Sezon başında Portimonense'ye transfer olan Berke, 2 müsabakada forma giydi.

Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Berke Özer!



Eyüpspor’umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.



Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/OaU9vcBbPc — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 17, 2023

Ümraniyespor'a kiralandı

Berke Özer, sezon sonuna kadar kiralık olarak Spor Toto Süper Lig takımı HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyecek.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.