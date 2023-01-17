Alanyaspor ile Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray, Alanyaspor karşısında galip gelerek Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi iki golle kazanan Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı kırmızılılara çeyrek finali getiren golleri, 16. dakikada Nelsson ile 38. dakikada Mertens ağlarla buluşturdu.

Öte yandan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Alanyaspor'un tek golünü ise 67. dakikada Cavaleiro kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İki takımın kupa yolu

Türkiye Kupas'ın 4. turda dahil olan Alanyaspor, Sakaryaspor ve Eyüpspor'u yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor'u, 4. turda, TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u ve 5. turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'nü yenerek son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Emin Bayram’ın hatalı pasını kapan Lusamba, topu Eduardo’ya verdi. Kaleci Okan’ın elinden kaçırdığı topu kapan Eduardo’nun şutu auta çıktı.

4. dakikada Galatasaray savunmasından topu çalan Lusamba, topu Eduardo’ya aktardı. Eduardo’nun ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten döndü.

13. dakikada Eduardo’nun savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Efecan’ın şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 16. dakikada Galatasaray’ın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahası içine orta açtı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Nelsson fileleri havalandırdı. 0-1

GOL - 38. dakikada Berkan Kutlu Alanyaspor savunmasından kaptığı topu Mertens’e aktardı. Ceza sahasına doğru yönelen Mertens’in uzak mesafeden şutu filelerle buluştu. 0-2

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca’nın pasıyla Eduardo topu gerisindeki Umut Güneş’e verdi. Ceza sahası dışından Umut Güneş’in sert şutu az farkla auta gitti.

GOL - 67. dakikada Balkovec’in sağ kanata doğru uzun pasıyla Candeias buluştu. Candeias’ın pasıyla buluşan Cavaleiro meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

79. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın sert şutunu kaleci Runarsson taça çeldi.

81. dakikada Candeias’ın ortasında Ahmed Hassan’ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

89. dakikada Lusamba’nın ceza sahası içine açtığı ortada savunmadan seken topa Oğuz Aydın vole ile vururken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+10. dakikada Van Aanhlot’un ceza sahası içine pasını Balkovec kornere çeldi.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve mücadeleyi 2-1 üstün tamamlayan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 46 Leroy Fer), Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk.Cavaleiro), Zinedine Ferhat (Dk. 60 Candeias), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Ahmed Hassan), Yusuf Özdemir, Lusamba, Eduardo (Dk. 60 Oğuz Aydın).

Galatasaray: Okan Kocuk, Duboisi, Emre Taşdemir (Dk. 85 Abdülkerim Bardakçı), Nelsson, Emin Bayram, Midtsjo (Dk. 85 van Aanholt), Berkan Kutlu, Rashica (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 73 Torreira), Yunus Akgün, Gomis (Dk. 64 Icardi).

Goller: Dk. 16 Nelsson, Dk. 38 Mertens (Galatasaray), Dk. 67 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Eduardo (Corendon Alanyaspor), Dk. 85 Duboisi, Dk. 90+6 Okan Kocuk (Galatasaray)