Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ofisinde gerçekleştirildi.

İki Türk takımı Konyaaltı Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

Eşleşmede ilk maç 11 veya 12 Şubat'ta Antalya'da, rövanşı ise 18 veya 19 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.

Yarı finale yükselen ekip, bu turda MKS IUVENTA Michalovce (Slovakya)-Eurobud JKS Jaroslaw (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Madeira Andebol SAD (Portekiz)-Club Balonman Atletico Guardes (İspanya)

MKS IUVENTA Michalovce (Slovakya)-Eurobud JKS Jaroslaw (Polonya)

Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

ATTICGO BM ELCHE (İspanya)-Motive.co Gijon (İspanya)