Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet 114 yaşında.

17 Ocak 1909'da Papazın Çayırı'ndaki ilk maçı sarı kırmızılılar 2-0 kazandı. Ezeli rekabetteki ilk golü Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu attı. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk gol ve galibiyete 8. maçta ulaştı.

4 Ocak 1914'teki karşılaşmayı 4-2 kazanan sarı lacivertli ekip, rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son verdi. Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçı 2-2 sona erdi. 70 bin 125 futbolseverin tribünden takip ettiği bu karşılaşma, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel kaydetti. Galatasaray'a karşı 42 maça çıkan Sporel, 27 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın ise bu rekabette 19 golü bulunuyor.

Ezeli rekabette en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait. A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korudu.

Geride kalan 396 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlar, 74 kez bu skorla sonuçlandı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı. İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, sarı kırmızılılar 7-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin en farklı skorlu galibiyeti ise 2002-2003 sezonunda. Sarı lacivertliler, 6 Kasım 2002'deki müsabakayı 6-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, 396 kez karşı karşıya geldi. Galibiyet ve atılan gol sayısında sarı lacivertli ekibin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 148, Galatasaray'ın 126 galibiyeti var. 122 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 540 golüne Galatasaray 493 golle karşılık verdi.