Demir Grup Sivasspor ile Teco Karacabey Belediyespor, Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetti.

Sivasspor ile Karacabey Belediyespor ilk kez resmi bir müsabakada karşılaştı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede, Türkiye Kupası'nın son şampiyonu, Demir Grup Sivasspor rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sivasspor'a çeyrek finali getiren golleri 38. ve 74. dakikalarda Hakan Arslan ile 84. dakikada N'Jie kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

İki takımın kupa yolu

Ziraat Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Sivas temsilcisi 5. turda evinde Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Kupaya 4. turda dahil olan Karacabey Belediyespor ise Bandırmaspor ve Bitexen Giresunspor'u eleyerek son 16'ya kaldı.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynandı.

19. dakikada gelişen Sivasspor atağında, ceza sahası içindeki N'Jie'nin şutunda top, defanstan döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Ahmed Musa'nın sert şutunda rakip oyunculardan seken top, kornere çıktı.

32. dakikada topla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Hüseyin Arslan'da kaldı.

GOL - 38. dakikada Sivasspor öne geçti. Karacabey Belediyesporlu futbolcuların paslaşmasında araya giren N'Jie, topa sahip oldu ve meşin yuvarlağı Charisis'le buluşturdu. Charisis'in ortasında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top ağlara gitti. 1-0.

[Fotoğraf: AA]

55. dakikada rakip alanda topa sahip olan N'Jie'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Musa'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

GOL - 74. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Sivasspor'da N'Jie'nin ortasında Hakan Arslan topa kafayı vurdu. Kaleci Hüseyin Arslan'dan dönen topu tamamlayan Hakan Arslan, skoru 2-0'a getirdi.

GOL - 84. dakikada Sivasspor, üçüncü golünü buldu. Orta sahada topu alan Ulvestad'ın ara pasında rakip kale önünde kaleci Hüseyin Arslan ile karşı karşıya kalan N'Jie'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0.

Mücadele, 3-0 sona erdi.

Bu skorla Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 86 Keita), Charisis (Dk. 78 Ulvestad), Hakan Arslan (Dk. 78 Robin Yalçın), N'Jie (Dk. 85 Goutas), Gradel, Ahmed Musa (Dk. 72 Ziya Erdal).

Teco Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Erdem Gümüş, Vedat Bora (Dk. 68 Bekir Can Kara), Ata Kurtuluş (Dk. 68 Ugur Mustafa Türk), Muhammet Yeşil, Abdullah Balıkçı, Erdem Dikbasan (Dk. 46 Hakan Demir), Mustafa Diler (Dk. 76 Berke Özgün), Ulaş Zengin, Serkan Emrecan Terzi, Devrim Taşkaya (Dk. 46 Ömer Kuşan).

Goller: Dk. 38 ve 74 Hakan Arslan, Dk. 84 N'Jie (Demir Grup Sivasspor)