Shakhtar Donetsk'den anlamlı hareket. Donetsk, Chelsea'ye transfer olan Mykhaylo Mudryk'den gelen paranın 25 milyon dolarını, Ukrayna askerleri ve ailelerine bağışladı.

Konu ile ilgili detaylı açıklama Ukrayna ekibinin başkanı Rinat Akhmetov'dan geldi. Akhmetov, Ukrayna'ya yardım ettikleri için tüm medeni dünyaya teşekkür etti.

"25 milyon dolar, tıbbi ve psikolojik destekten, özel taleplere kadar farklı ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak."

Bu arada Shakhtar ayrıca, Chelsea ile ilerleyen dönemde Donbass Arena'da bir maç yapmak istiyor. Buradan elde edilecek gelir, yine savaş mağdurlarına ve askerlerine verilecek.