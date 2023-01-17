Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altınordulu Ahmet İlhan Özek alt sıralardan uzaklaşacaklarına inanıyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kaptanı Ahmet İlhan Özek, sıralamada hak etmedikleri yerden bir an önce uzaklaşacaklarını bildirdi.
Ahmet İlhan Özek, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek tekrar 3 puanla tanıştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Hem ikinci yarının ilk maçı hem de yeni yılın ilk maçında sahadan üç puanla ayrılmasını bildik." dedi.
Ahmet İlhan Özek, devre arasında kadroya katılan oyuncuların takıma katkı yaptığını vurguladı.
"Güçlü bir ekip olduk. Cuma günü Sakarya deplasmanından da 3 puanla dönüp güzel bir seri yakalamak istiyoruz. Altınordu'yu hak etmediği bu yerden bir an önce uzaklaştıracağız."
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