Ahmet İlhan Özek, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek tekrar 3 puanla tanıştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Hem ikinci yarının ilk maçı hem de yeni yılın ilk maçında sahadan üç puanla ayrılmasını bildik." dedi.

Ahmet İlhan Özek, devre arasında kadroya katılan oyuncuların takıma katkı yaptığını vurguladı.

"Güçlü bir ekip olduk. Cuma günü Sakarya deplasmanından da 3 puanla dönüp güzel bir seri yakalamak istiyoruz. Altınordu'yu hak etmediği bu yerden bir an önce uzaklaştıracağız."