Konyaspor Kulübünün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler İlhan Palut. Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden teknik direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Deneyimli çalıştırıcı Arabam.com Konyaspor ile ligde bu sezon 18 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 27 puana sahip yeşil beyazlılar 7. sırada yer alıyor.

Deneyimli teknik adam son olarak ligin 19'uncu haftasında sahasında Beşiktaş 'a 2-1 mağlup oldu.

İlhan Palut yönetimindeki Arabam.com Konyaspor geçen sezon ligi üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkım kazandı.

Yeşil beyazlı ekip organizasyona üçüncü eleme turunda veda etti. 46 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2021'de Arabam.com Konyaspor'un başına geçmişti.