Antalyaspor ile Kayserispor, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Yukatel Kayserispor, tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Kayserispor'a çeyrek finali getiren golleri 105. dakikada Cardoso ile120. dakikada Ethem Balcı filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Fraport TAV Antalyaspor'un Yukatel Kayserispor'u ağırladığı mücadelenin normal süresi 0-0 tamamlanınca, uzatma devrelerine geçildi.

GOL - 105. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Mane'nin sol çaprazdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Cardoso kafayla topu kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

GOL - 120. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ethem Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdreniz'in sağından filelere gönderdi. 0-2.

Müsabakayı 2-0 üstün tamamlayan Yukatel Kayserispor, adını çeyrek finale yazdırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Takımların kupa yolu

Kupaya 4. turda dahil olan Antalyaspor, Pendikspor ve Manisa FK'yı yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kayserispor ise 3. turdan itibaren yer aldığı kupada, Iğdır FK, Sivas Belediye ve Gençlerbirliği'ni yenerek son 16'ya yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Cihan Aydın, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç.

Fraport TAV Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Floranus (Dk. 88 Bünyamin Balcı), Güray Vural, Veysel Sarı, Soner Aydoğdu (Dk. 88 Mustafa Erdilman), Ufuk Akyol (Dk. 106 Emirhan Yılmaz), Nakajima, Sinan Gümüş (Dk. 71 Adriano), Mehmedi (Dk. 87 Ndao), Larsson (Dk. 95 Cemali Sertel), Gerxhaliu.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Kolovetsios, Hosseini, Ramazan Civelek (Dk. 74 Mensah), Onur Bulut, Arif Kocaman, Ali Karimi, Kemen (Dk. 78 Mane), Emrah Başsan (Dk. 118 Ethem Balcı), Ackah (Dk. 62 Cardoso), İlhan Parlak (Dk. 74 Gökhan Sazdağı).

Sarı kartlar: Dk. 47 Ackah, Dk. 53 Cardoso, Dk. 59 Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)

Goller: Dk. 105 Cardoso, Dk. 120 Ethem Balcı (Yukatel Kayserispor)