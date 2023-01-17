Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlhan Palut ile yollarını ayırmasının ardından 49 yaşındaki Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya vardı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Stanojevic ile yönetici İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.

1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.

Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı.

Sırp teknik adam 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan Ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-2011 sezonunda Sırbistan Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti.

Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.