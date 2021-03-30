Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan müsabakanın 40. dakikasında Svetozar Markovic attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Türkiye, ikinci yarıda gol bulamayınca rakibine 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Ümit Milli Takımda Gökdeniz Bayraktar sağ omzundan sakatlanarak oyundan çıkarken yerini Burak İnce’ye bıraktı.

Ümit Milli Takımı, 2 Haziran'da Ukrayna ile İstanbul'da bir hazırlık maçı daha yaptıktan sonra 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri ilk maçını 8 Haziran'da Kazakistan deplasmanında oynayacak.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli de takip etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kadir Akıllı, Kerem İltangil

Türkiye: Doğan Alemdar, İsmail Çokçalış, Rıdvan Yılmaz (Dk. 90 Ömer Faruk Beyaz), Rahmi Salih Kaya (Dk. 90 Serdar Saatçi), Yusuf Can Esendemir, Abdussamed Karnuçu (Dk. 70 Kartal Kayra Yılmaz), Umut

Güneş, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 46 Erkan Eyibil), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 39 Burak İnce), Muhamed Zeki Avcı (Dk. 46 Batuhan Kör), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Cemali Serter),

Sırbistan: Milos Gordic (Dk. 64 Aleksa Milojevic), Sava Arangel Cestic, Svetozar Markovic, Dimitrije Kamenovic (Dk. 90 Danilo Mitrovic), Zlatan Sehovic (Dk. 90 Damijan Daninic), İvan Milosavljevic (Dk. 64 Dejan Zukic), Dejan Tetek (Dk. 90 Aleksa Djurasovic), Armin Djerlek (Dk. 46 Lazar Pavlovic), Zeljko Gavric (Dk. 64 Radivoj Bosic), Slobadan Tedic (Dk. 82 Mihajlo Neskovic), Filip Stenaovic (Dk. 46 Nemanja Pavlovic)

Gol: Dk. 40 Svetozar Markovic (Sırbistan)

Sarı kartlar: Dk. 81 Rahmi Salih Kaya (Türkiye), Dk. 86 Mihajlo Neskovic, Dk. 88 Dejan Tetek, Dk. 90 Lazar Pavlovic (Sırbistan)