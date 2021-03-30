Kupa Voley'de şampiyon Spor Toto
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Halkbank'ı 3-1 yenen Spor Toto şampiyon oldu.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde iki başkent temsilcisi karşı karşıya geldi.
TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Spor Toto, kupayı ilk kez müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.
Şampiyon Spor Toto, kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı.
KUPANIN SAHİBİ SPOR TOTO!— TRT SPOR2 (@trtspor2) March 30, 2021
AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-1 yenen Spor Toto, kupayı müzesine götürüyor.
İşte kupayı getiren sayı ve sevinç anı pic.twitter.com/MphTtQNASZ
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı
Spor Toto: Gelinski, Bruno, Sercan Bıdak, De Souza, Kadir Cin, İbrahim Emet (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan)
Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Oğuzhan Karası, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur)
Setler: 25-27, 25-18, 25-19, 25-17
Süre: 120 dakika (37, 28, 28, 27)