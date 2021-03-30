Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 20:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Hasic'ten Beşiktaş'a kötü haber
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sol dizinde ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp Ajdin Hasic'in milli takımda sakatlık geçirdiğini duyurdu.
"Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic’e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir. Futbolcumuz Ajdin Hasic’in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır. "
Ajdin Hasic’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/gyPDTw2fLO— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 30, 2021
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