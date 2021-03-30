Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sadık Çiftpınar ameliyat edildi
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Fenerbahçe Kulübü, Sadık Çiftpınar'ın ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamayı internet sitesinden yaptı.
"Yapılan tetkiklerde bel fıtığı teşhisi konulan Sadık Çiftpınar'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Özgen tarafından mikro cerrahi yöntemi ile ameliyat gerçekleştirildi."
Ameliyatı başarılı geçen oyuncu yarın taburcu edilecek.
Bilgilendirme | Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/BW9GhFkEZ7— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 30, 2021
Etiketler: Fenerbahçe
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