Sarı-lacivertli kulüp açıklamayı internet sitesinden yaptı.

"Yapılan tetkiklerde bel fıtığı teşhisi konulan Sadık Çiftpınar'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Özgen tarafından mikro cerrahi yöntemi ile ameliyat gerçekleştirildi."

Ameliyatı başarılı geçen oyuncu yarın taburcu edilecek.