Dünya kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başlayan A Milli takım, Letonya karşısında puan kaybetti. Ay yıldızlılar, 3 -1 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Baskılı oyununu Letonya karşısında da sürdüren A Milli Takım 2. dakikada Kenan Karaman attığı golle 1-0 öne geçti.

Etkili ataklarını sürdüren milliler 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle ağları ikinci kez havalandırdı. 2-0

35. dakikada Savalnieks Letonya adına farkı bire indiren isim oldu. İlk yarı Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da gol ile başlayan Türkiye 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle skor 3-1'e getirdi.

58. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'un gollerini engel olmayan milliler, Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Puanını 7'ye yükselten ay-yıldızlı ekip grupta liderliğini sürdürdü. 6 punalı üç takımdan Hollanda ikinci Karadağ üçüncü, Norveç ikinci sırada yer aldı. Letonya 1 puanla beşinci sırada yer alırken, puanı olmayan Cebelitarık son sırada kaldı.

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda Cebelitarık'ı 7-0, Norveç Karadağ'ı 1-0 yendi.

Karşılaşmanın yüzde 10 kapasiteyle seyircili oynanacağı açıklanmıştı fakat daha sonra bu karar TFF Sağlık Kurulu tarafından iptal edildi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KENAN KARAMAN ATTI - 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kenan Karaman, yakın direk dibine çok sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

MAÇ BAŞLADI! GOL GELDİ!



Hakan Çalhanoğlu'nun pasında topla buluşan Kenan Karaman, sol ayağıyla çok düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/tRuVCWcfD5 — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

21. dakikada Çağlar Söyüncü, rakip yarı alanda kaptığı topu bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, pasını ceza sahası içine koşu yapan Kenan Karaman'a verdi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı alan Kenan'ın uzak köşeye vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kaleci Steinbors topu kontrol etti.

24. dakikada soldan Ciganiks'in kullandığı kornerde Cernomordijs'in kafayla indirdiği top altıpas gerisindeki Uldrikis'te kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda araya giren ay-yıldızlı savunma oyuncuları mutlak bir tehlikeyi önledi.

HAKAN FARKI 2'YE ÇIKARDI 33. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Letonya savunmasından seken topa Hakan Çalhanoğlu gelişine çok güzel bir vuruş yaparak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-0

MİLLİLER DURDURULAMIYOR! FARK 2’YE ÇIKTI! HAKAN ÇALHANOĞLU



Kullandığımız köşe vuruşunda ceza sahası dışına uzaklaştırılan topa harika vuran Hakan Çalhanoğlu, topu ağlara gönderdi#BizimÇocuklar pic.twitter.com/YCctWcS2Zz — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

GOL - LETONYA ATTI 35. dakikada hızlı gelişen Letonya atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Jurkovskis'in arka direğe çıkarttığı topa Savalnieks vuruşunu yaptı ve farkı bire indirdi. 2-1

Letonya, Savalnieks'in attığı golle farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/tXXdkbdnue — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

37. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 51. dakikada Mert Müldür sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Tobers'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

BURAK YILMAZ PENALTIDAN ATTI 52. dakikada Penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu köşeden ağlara gönderdi. 3-1

BURAK YILMAZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR!



Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle farkı yeniden ikiye çıkartıyoruz.#BizimÇocuklar pic.twitter.com/Mpr5aV9PvA — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

LETONYA İKİNCİ GOLÜ BULDU 58. dakikada Savalnieks'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Marcis Oss'un indirdiği topla buluşan Uldrisis yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2

Letonya, Uldrikis'in attığı golle farkı yeniden bire indirdi. pic.twitter.com/1Rcchgdlwf — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

LETONYA EŞİTLİĞİ SAĞLADI 79. dakikada Savalnieks'in sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan karambolde top Davis Ikaunieks'in önüne düştü. Davis Ikaunieks'in vuruşunda top yakın direk dibinden ağlara gitti. 3-3

Letonya, Ikaunieks'in attığı golle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/rPxqcAy1uE — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

80. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Burak Yılmaz, karşı karşıya istediği gibi vuramayınca top yandan auta gitti ve ay-yıldızlılar yeniden öne geçme şansını kullanamadı.

90+2. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında arka direkteki Deniz Türüç'ün kafayla vurduğu top kaleci Steinbors'ta kaldı.

90+5. dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı topla hızlı çıkan Krollis ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır üzerine gelen topu güçlükle kontrol etti.

Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 83 Orkun Kökçü), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 83 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Umut Meraş), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Taylan Antalyalı), Kenan Karaman (Dk. 73 Enes Ünal), Burak Yılmaz.

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Svalnieks, Ikaunieks (Dk. 65 Davis Ikaunieks), Ciganiks (Dk. 46 Vladimirs Kamess), Uldrikis (Dk. 73 Krollis).

Goller: Dk. Kenan Karaman, Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 35 Savalnieks, Dk. 58 Roberts Uldrisis, Dk. 79 Davis Ikaunieks (Letonya)

Sarı kartlar: Dk. 55 Çağlar Söyüncü, Dk. 89 Enes Ünal, Dk. 90+4 Deniz Türüç (Türkiye), Dk. 68 Kamess, Dk. 71 Emsis, Dk. 90+1 Fjodorovs (Letonya)