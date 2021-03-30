Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a hareket etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gelişinin ardından karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı statta, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda ve Norveç karşılaşmaları sonrası soyunma odasında kendilerini tebrik için arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı maça davet etmişti.