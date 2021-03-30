Milli takımda sakatlanan Robert Lewandowski'nin iyileşmesi beklenenden daha uzun sürecek. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama kulübü Bayern Münih'ten geldi.

Alman devi, sağ diz bağlarında gerilme olan Lewandowski'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Polonya'nın Andorra'yı 3-0 yendiği maçta 2 gol atan yıldız futbolcu, dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Devler Ligi'nde PSG maçını kaçıracak

Lewandowski, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Paris Saint-Germain maçlarında görev yapamayacak. 32 yaşındaki golcü oyuncu ligde de 5 maçı kaçıracak.

2014 yılından beri Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu, bu sezon 36 maçta 42 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Lewandowski, 118 kez giydiği Polonya Milli Takım formasıyla da 66 gole imza attı.