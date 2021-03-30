Bayern Münih'te Robert Lewandowski şoku
Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Milli takımda sakatlanan Robert Lewandowski'nin iyileşmesi beklenenden daha uzun sürecek. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama kulübü Bayern Münih'ten geldi.
Alman devi, sağ diz bağlarında gerilme olan Lewandowski'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.
Polonya'nın Andorra'yı 3-0 yendiği maçta 2 gol atan yıldız futbolcu, dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Devler Ligi'nde PSG maçını kaçıracak
Lewandowski, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Paris Saint-Germain maçlarında görev yapamayacak. 32 yaşındaki golcü oyuncu ligde de 5 maçı kaçıracak.
2014 yılından beri Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu, bu sezon 36 maçta 42 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Lewandowski, 118 kez giydiği Polonya Milli Takım formasıyla da 66 gole imza attı.
- 19:12
- 18:49
- 18:46
- 18:43
- 19:04