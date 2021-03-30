Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 18:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Buz tutmuş gölde dünya rekoru
Fransız serbest dalış sporcusu, buz tutmuş gölde suyun altında tek nefeste 120 metre yüzerek dünya rekoru kırdı. Finlandiya'da gerçekleşen denemede sporcu, suyun altında 3 dakikaya yakın nefes almadı.
Hazırlanması 2 saat sürdü. Eksi 2 derecedeki buz tutmuş göle girdi, yaklaşık 3 dakika sonra çıktı.
Tek nefeste 120 metre yüzerek buz tutmuş suyun altında en uzun mesafe yüzmede dünya rekorunu kırdı.
36 yaşındaki Fransız serbest dalış sporcusu Arthur Guerin-Boeri rekor denemesi için Finlandiya'nın Sonnanen Gölü'nü seçti.
Serbest dalışta 5 dünya şampiyonluğu bulunan sporcu, sadece 2 milimetrelik su geçirmez dalış giysisi giydi ve yüzme gözlüğü taktı.
Sporcunun acil bir durumda çıkabilmesi için yüzdüğü rotaya aralıklarla 9 delik açıldı.
2 hafta önce başka bir yüzücünün kırdığı 104 metrelik dünya rekorunu 16 metre yukarıya taşıyan sporcu, 120 metrelik yeni rekorun sahibi oldu.
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