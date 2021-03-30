Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, dün göreve getirilen teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.
Antalya kampından sonra hazırlıklarını kentteki tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar, çalışmaya ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, taktik ağırlıklı pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla günü tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Etiketler: Erzurumspor
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