Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs ihlali yapan oyunculara 6 maç ceza
İskoçya 1. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers'ın 5 oyuncusuna, koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rangers takımının oyuncuları Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude ve Brian Kinnear'ın Covid-19 ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında açılan soruşturma sonuçlandı.
Suçlu bulunan 5 oyuncunun her birine, 6 maç men cezası verildi. Futbolcular, 4 maçlık men cezalarını ilk çıkacakları karşılaşmadan itibaren çekecek. Kalan 2 maçlık cezalarını ise sezon sonuna kadar tamamlamaları gerekecek.
Söz konusu oyuncular, şubat ayında polis baskını yapılan bir partide maskesiz olarak yakalanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Japonya'dan, Moğolistan's 14 gol
Yükleniyor lütfen bekleyiniz